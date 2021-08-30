Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев в связи с 30-летием независимости Кыргызстана распространил свое обращение.

По его словам, 30 лет назад наша страна объявила себя независимой суверенной республикой — конечно, во многом это был подарок судьбы. Ведь есть многомиллионные народы, которые не имеют своего государства.

«За эти годы наша страна прошла много испытаний. Достаточно упомянуть, что за 30 лет власть трижды сменялась в результате стихийного народного восстания. Да и сегодня никто не даст гарантий, что и нынешняя власть сможет спокойно досидеть до конца своего срока. Потому что уж очень много вопросов и сомнений вызывают ее действия, уж слишком большая разница между словами и делами», — считает бывший глава государства.

Он признал, что сам сделал немало ошибок, о чем искренне сожалеет.

Но из всех всенародно избранных президентов только я один спокойно доработал свой срок и мирно передал власть следующему. И люди не улюлюкали и не свистели мне вслед, не выгоняли из «Белого дома». Алмазбек Атамбаев

«И, как бы ни поливали меня грязью мои враги и завистники, но многое из того хорошего, что сделано в Кыргызстане за эти 30 лет, сделано именно в годы моего руководства страной. Надеюсь, президент Жапаров, когда ездил в родной айыл, вспомнил, какой опасной и узкой была дорога через Боом. Увидел по пути подстанцию «Кемин», международный аэропорт «Тамчи», Музей кочевых цивилизаций в Орноке, ипподром и ФОК за Чолпон-Атой. Да и, выезжая из Дома правительства, он наверняка проезжал мимо памятников великому Манасу и Чингизу Айтматову, которые тоже были установлены по моей инициативе», — написал он.

По словам автора обращения, за годы его руководства ВВП республики вырос почти в два раза, удалось списать $550 миллионов внешнего долга и привезти грантовой помощи на сумму $3,5 миллиарда.

Алмазбек Атамбаев считает, что при его правлении власти серьезно занимались нашим цивилизационным самоопределением.

«В те годы впервые было сформулировано понятие об алтайской цивилизации и роли в ней древних кыргызов. По всей стране были установлены билборды, на которых подчеркивалась красота национальной женской одежды по сравнению с религиозной. Был проведен международный форум «Ислам и современность», где подчеркивался приоритет самобытности каждого народа. Законодательно были установлены дни истории и памяти предков. Была утверждена концепция мемориального комплекса «Ата Бейит», сооружен мемориал в честь жертв восстания 1916 года, как начало и самая высокая точка всего комплекса. Мы были единственной республикой в регионе, где на государственном уровне были проведены мероприятия в память о трагических событиях 1916-го. И мы гордились этим. И, конечно, мне тогда и в голову не могло прийти, что однажды название «Ата Бейит» и фон мемориала на картине художника Таалая Усубалиева будут вызывать у людей такие печальные ассоциации и тревогу о будущем страны», — огорчен он.

«В народе работу называют «Похороны Кыргызстана»... Думаю, что властям надо задуматься над тем, почему всего через десять месяцев их руководства государством многие люди уже перестали надеяться на перемены к лучшему, не верят даже в то, что у страны есть будущее...

На этой картине Садыр Жапаров замыкает ряд бывших президентов. То есть зрители воспринимают его как того, кто будет организатором похорон республики. Почему? Может, пора Жапарову задуматься об этом? Ведь нет дыма без огня! Правильную ли дорогу он выбрал? Туда ли он ведет страну? Примет ли туркменскую или любую другую авторитарную модель правления наш народ, у которого в крови кочевая демократия, который даже главу войска избирал на общем совете? Не приведет ли это в итоге к новой революции? Новым властям нужна дорога правды и справедливости или дорога лжи и лицемерия, двойных стандартов? Кто виноват в том, что тысяча тонн золота «Кумтора» попала в чужие руки? Те, кто сидит в СИЗО, или тот, кого президент с почетом встречает в госрезиденции? Кто устроил беспорядки 9 октября? Те, кто пришел на мирный митинг, или те, кто закидывал их камнями и стрелял в них из пистолетов? А может, тот, кто стоял за их спиной и живет теперь вместе с Садыром Жапаровым в госрезиденции? Или Саке продолжает дело Соке?» — задается вопросами бывший глава государства.

Вместе с тем он признал, что кыргызстанцы пока верят Садыру Жапарову. Он предлагает ему подумать, чтобы вместо светлого будущего не привести страну на ее же похороны.