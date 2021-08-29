«Репортеры без границ» призывают Садыра Жапарова отменить закон о фейках

Под предлогом борьбы с дезинформацией в интернете президент Кыргызстана подписал закон, позволяющий властям в упрощенном порядке подавлять информацию по запросу любого гражданина, который утверждает, что его порочат. Об этом заявляет международная организация «Репортеры без границ».

«Репортеры без границ» призывают власти страны к немедленной отмене закона, который может быть использован для цензуры средств массовой информации.

«Заявленной целью нового закона о защите «права человека на честь, достоинство и репутацию» является борьба с фальшивыми новостями в интернете, но он представляет серьезную угрозу свободе предоставления новостей и информации в Кыргызстане. Любой, кто утверждает, что онлайн-контент порочит их, в соответствии с этим законом может обратиться в «уполномоченный административный орган» с просьбой об удалении контента без обращения к судье. Если спорный онлайн-контент не будет удален в течение 24 часов, вся веб-страница или веб-сайт будут полностью заблокированы. Интернет-провайдеры также будут обязаны блокировать спорный контент», — говорится в заявлении.

Садыр Жапаров подписал новый закон, хотя его принятие нарушило Конституцию Кыргызстана и парламентские процедуры. После того как в июне была отклонена первоначальная версия предлагаемого закона, в июле парламент принял слегка измененную версию в нарушение обязательного шестимесячного ожидания, прежде чем отклоненные законопроекты могут быть пересмотрены.

«Поспешное принятие этого закона в преддверии парламентских выборов в октябре (выборы пройдут 28 ноября 2021 года согласно подписанному указу президента. — Прим. 24.kg) предполагает, что он может быть использован для цензуры независимых и оппозиционных СМИ», — сказала глава отдела по Восточной Европе и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье.

Это нарушает Конституцию Кыргызской Республики и международное право. Государственные органы не могут ограничивать право на свободу выражения мнений или определять достоверность информации без обращения к судье. Жанна Кавелье

«Поскольку истцами по делам о диффамации в основном являются представители государства, этот закон может стать полномасштабным инструментом цензуры для того, чтобы заставить замолчать критиков правительства. Мы призываем к его немедленной отмене», — заявляют в организации.

Как отмечают в RSF, власти уже пытались добиться принятия этих положений в 2020 году в предлагаемом законе «О манипулировании информацией», который был отклонен. Новый закон представляет собой измененную версию предыдущего предложения, которое RSF в то время подвергла резкой критике, поделившись своими опасениями с двумя парламентариями, стоящими за законопроектом. Новая версия не только опасна, но и не нужна, поскольку в Кыргызстане уже действует закон о диффамации, в соответствии с которым граждане могут обратиться в суд, если они считают, что их порочат.