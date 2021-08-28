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Власть

Ждем. В Кадамджайском районе обещают создать две тысячи рабочих мест

Инвестиции в крупнейшие промышленные предприятия помогут создать около двух тысяч новых рабочих мест в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров сегодня ознакомился с состоянием Айдаркенского ртутного комбината, расположенного в городе Айдаркене.

Главу государства проинформировали, что старейшее предприятие страны, которому в этом году исполнилось 80 лет, сейчас находится в непростом положении, несмотря на перспективность в экономическом плане. Комбинат нуждается в инвестиционных вливаниях для возрождения и развития производства.

Сообщается, что достигнуто соглашение с компанией «Дуваташ», которая намерена вложить инвестиции в Айдаркенский ртутный и Кадамджайский сурьмяной комбинаты, а также начать разработку золоторудного месторождения.

Инвестор готов реализовать продукцию комбинатов на мировом рынке. Ожидается создание около 800 новых рабочих мест в Кадамджайском сурьмяном комбинате и 1 тысячи — в Айдаркенском ртутном комбинате. Сейчас идет набор рабочих по всем специальностям, закупается новое оборудование, увеличивается объем производимой продукции.

Садыр Жапаров побеседовал с работниками предприятия, выслушал их вопросы и пожелания. Работники комбината отметили, что за все время существования предприятия он первый из руководителей страны, который приехал сюда.

Глава государства отметил, что власти страны поддерживают инвесторов и предприятия в дальнейшем будут работать. По его словам, с запуском производства появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

Кроме того, он рассказал о планах по расширению полномочий акимов районов, что позволит им оперативно решать многие проблемы своих регионов.

Он добавил, что в ближайшее время будет повышен размер пособий для малоимущих, а в следующем году — пенсии и зарплаты.

Инвестор обязался завершить школу и построить стадион в рамках социального пакета.

По словам президента, улучшение инвестиционного климата в стране станет основой экономической активности субъектов предпринимательства.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205511/
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