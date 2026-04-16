Общество

ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» проходит экологическую модернизацию

13 апреля Генеральный консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Максат Тентимишов принял генерального директора компании «Вояджер» Алексея Кабанова. 

В ходе встречи гендиректор предприятия выразил благодарность Генеральному консульству за содействие, благодаря чему перезапущена производственная деятельность на базе ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат».

С начала марта компания провела комплекс мероприятий, направленных на восстановление работы предприятия, включая модернизацию оборудования, запуск производственных мощностей, улучшение условий труда и поэтапное формирование кадрового состава, говорится в сообщении Генконсульства.

Отдельное внимание уделено вопросам экологической модернизации производства, а также обеспечению стабильного производственного цикла. В настоящее время предприятие вышло на устойчивый режим работы, созданы новые рабочие места для местного населения.

Стороны также обсудили итоги визита недавней бизнес-миссии Свердловской области в Кыргызскую Республику (17-21 марта). В рамках мероприятия компания «Вояджер» презентовала государственным органам проект Кадамджайского индустриального кластера и обозначила перспективы его дальнейшего развития.

В свою очередь Максат Тентимишов особо подчеркнул важность реализуемого проекта для промышленного развития КР и подтвердил готовность оказывать всестороннее содействие в его дальнейшем продвижении.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесные контакты и взаимодействие по вопросам восстановления полноценной деятельности сурьмяного комбината.
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
В Бишкеке сегодня закрыли участок проспекта Жибек Жолу
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
