Выборы-2021. Кандидаты-одномандатники получат бесплатную площадку в госСМИ

Президент Садыр Жапаров накануне подписал новый закон о выборах.

Согласно законодательству, кандидаты, политические партии имеют право на предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах телерадиоорганизаций, осуществляющих телерадиовещание на территории, на которой проводятся выборы. Периодические печатные СМИ, а также интернет-издания, учредителями, соучредителями и владельцами которых являются госорганы и органы МСУ или их подведомственные учреждения и предприятия, которые финансируются полностью или частично за счет средств республиканского или местного бюджета, а также СМИ, которые имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей, должны выделить на равных условиях бесплатные печатные или, соответственно, электронные площади для материалов, предоставляемых политическими партиями в размере не менее одной страницы формата А4.

Баллотирующиеся в парламент по одномандатным округам также получат бесплатное эфирное время и печатную площадь.

Уточняется, что для всех участников гонки будут организованы дебаты.

Согласно закону, подписанному президентом, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и по одномандатным округам (36 мандатов).