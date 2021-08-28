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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В списках партий должно быть не менее 15 процентов не старше 35 лет

Президент Садыр Жапаров накануне подписал закон о выборах. В ЦИК рассказали, как будут формировать партийные списки кандидатов. 

При их составлении предусматриваются следующие квоты:

  • не более 70 процентов кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций;
  • не менее 15 процентов кандидатов не старше 35 лет, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  • не менее 15 процентов кандидатов, имеющих различную этническую принадлежность, при этом не менее трех кандидатов из них должны быть включены в список первых 25 кандидатов;
  • не менее двух кандидатов – лица с ограниченными возможностями здоровья, при этом один из них должен быть включен в список первых 25 кандидатов.

Согласно закону, подписанному главой государства, Жогорку Кенеш будет формироваться по спискам политических партий (54 мандата) и одномандатным округам (36 мандатов).

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205487/
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