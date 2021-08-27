19:28
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Пресс-секретарь Садыра Жапарова просит воздержаться от деструктивных заявлений

Пресс-секретарь президента призывает экспертов, в том числе зарубежных, воздержаться от деструктивных заявлений.

Эрбол Султанбаев отреагировал на комментарий эксперта Московского центра Карнеги Темура Умарова вокруг ситуации с компанией «Кумтор».

По словам официального представителя Садыра Жапарова, в вопросе золоторудного месторождения Кумтор имеется широкая поддержка населения страны.

«В этой связи подобные рассуждения звучат как провокация», — резюмировал он.

Ранее Темур Умаров заявил, что выиграть международный арбитраж у канадских инвесторов правительству республики практически невозможно. Единственный способ национализировать Кумтор — «захватить силой и физически выгнать канадцев». Но это может повлечь за собой большие последствия в виде санкций, полагает эксперт.

Он также считает, что в результате Садыр Жапаров в лучшем для него случае досидит свой срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и многие его предшественники на посту президента страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205465/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Силовой захват Кумтора может повлечь за собой санкции — эксперт
Дочерние компании Centerra ходатайствуют о наложении штрафа на правительство КР
«Кумтор» поддерживает развитие детско-юношеского спорта в стране
Охрана окружающей среды — приоритетное направление деятельности «Кумтора»
Дело «Кумтора». Темира Сариева оставили под стражей
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
Митинг в поддержку Темира Сариева завершился. Процесс перенесен на завтра
Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд
Дело «Кумтора». Число митингующих сторонников Темира Сариева увеличивается
Дело «Кумтора». У здания горсуда проходит митинг в поддержку Темира Сариева
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
27 августа, пятница
19:23
Выборы-2021. В ЦИК напомнили, кто сможет голосовать за кандидатов в депутаты Выборы-2021. В ЦИК напомнили, кто сможет голосовать за ...
19:17
Новую подстанцию «Раззаков» запустили в Баткенской области
19:05
Пресс-секретарь Садыра Жапарова просит воздержаться от деструктивных заявлений
19:00
Афиша Бишкека на выходные: этнофестиваль, выставки и мастер-классы
18:46
От первых упоминаний о кыргызах до наших дней. В Бишкеке открылась выставка