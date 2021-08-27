Пресс-секретарь Садыра Жапарова просит воздержаться от деструктивных заявлений

Пресс-секретарь президента призывает экспертов, в том числе зарубежных, воздержаться от деструктивных заявлений.

Эрбол Султанбаев отреагировал на комментарий эксперта Московского центра Карнеги Темура Умарова вокруг ситуации с компанией «Кумтор».

По словам официального представителя Садыра Жапарова, в вопросе золоторудного месторождения Кумтор имеется широкая поддержка населения страны.

«В этой связи подобные рассуждения звучат как провокация», — резюмировал он.

Ранее Темур Умаров заявил, что выиграть международный арбитраж у канадских инвесторов правительству республики практически невозможно. Единственный способ национализировать Кумтор — «захватить силой и физически выгнать канадцев». Но это может повлечь за собой большие последствия в виде санкций, полагает эксперт.

Он также считает, что в результате Садыр Жапаров в лучшем для него случае досидит свой срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и многие его предшественники на посту президента страны.