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Власть

Взрыв в Таразе. Садыр Жапаров выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени народа страны и от себя лично в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял весть о произошедшем взрыве, повлекшем за собой гибель людей. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в связи с трагическими событиями. Мы разделяем боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме.

Накануне на одном из складов в воинской части прогремел взрыв. Число пострадавших возросло до 90, сообщается о пяти погибших.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205392/
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