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Власть

Айбек Джунушалиев надеется, что в будущем не окажется в тюремной камере

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил журналистам, что осознает всю ответственность на посту градоначальника.

По его словам, он прекрасно помнит, чем закончили его предшественники, и надеется, что его эта участь не постигнет.

«Я никогда себя не пиарил, должности не выпрашивал. Я не обсуждал распоряжение, когда меня назначили и. о. мэра, а после и выдвинули мою кандидатуру. Конечно, я думаю о перспективах, но приложу все усилия, чтобы исполнять обязанности достойно и исключительно в рамках закона. У меня нет бизнеса, и заводить его я не собираюсь. Поэтому, надеюсь, меня участь моих предшественников обойдет стороной», — сказал Айбек Джунушалиев.

За безальтернативную кандидатуру Айбека Джунушалиева сегодня на сессии БГК проголосовали 43 из 45 депутатов. Его выдвинули председатель кабмина Улукбек Марипов и коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Ранее он был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205232/
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