Почему нового мэра Бишкека шокировали раздевалки в «Тазалыке» и что он обещает

Новый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что для рядовых сотрудников муниципальных предприятий будут созданы достойные условия.

По его словам, ранее он побывал в МП «Тазалык» и был в шоке от раздевалок и душевых.

«В то же время у руководителей таких предприятий кабинеты роскошней, чем у некоторых высокопоставленных чиновников. Скромнее надо быть! Я считаю, что нужно в обязательном порядке обеспечить нормальными условиям труда прежде всего простых работников», — сказал Айбек Джунушалиев.

Чиновник также заявил, что приоритетом его работы является строительство мусороперерабатывающего завода. Айбек Джунушалиев заверил, что соглашение будет заключено только после детального изучения и разрешения всех спорных моментов.

Мэр Бишкека отметил, что проводится оперативная проверка со стороны правоохранительных органов освоения 22 миллионов евро, выделенных ранее на возведение завода. Айбек Джунушалиев не первый мэр, кто обещает построить в городе мусорный полигон. О необходимости реконструкции городской свалки говорят из года в год. В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». ЕБРР выделил 22 миллиона евро. Где деньги, никто не знает.