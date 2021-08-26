12:44
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Власть

Почему нового мэра Бишкека шокировали раздевалки в «Тазалыке» и что он обещает

Новый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что для рядовых сотрудников муниципальных предприятий будут созданы достойные условия.

По его словам, ранее он побывал в МП «Тазалык» и был в шоке от раздевалок и душевых.

«В то же время у руководителей таких предприятий кабинеты роскошней, чем у некоторых высокопоставленных чиновников. Скромнее надо быть! Я считаю, что нужно в обязательном порядке обеспечить нормальными условиям труда прежде всего простых работников», — сказал Айбек Джунушалиев.

Чиновник также заявил, что приоритетом его работы является строительство мусороперерабатывающего завода. Айбек Джунушалиев заверил, что соглашение будет заключено только после детального изучения и разрешения всех спорных моментов.

Мэр Бишкека отметил, что проводится оперативная проверка со стороны правоохранительных органов освоения 22 миллионов евро, выделенных ранее на возведение завода. Айбек Джунушалиев не первый мэр, кто обещает построить в городе мусорный полигон. О необходимости реконструкции городской свалки говорят из года в год. В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». ЕБРР выделил 22 миллиона евро. Где деньги, никто не знает.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205228/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября
И. о. мэра Бишкека приглашает горожан на личный прием
И. о. мэра Бишкека проверил работу муниципального предприятия «Тазалык»
В Бишкеке затопило дорогу под мостом на Молодой Гвардии. Кто потерял госномера?
Новым и. о. мэра Бишкека стал Айбек Джунушалиев
В жилмассиве Бишкека мусорные баки стоят прямо на проезжей части
Мусор с остановок в Бишкеке убирают три раза в день
Не убирают мусор. Бишкекчане жалуются на работу МП «Тазалык»
Бишкекский «Тазалык» готовится к зиме. Закупает соль
Дышать нечем. Сокулукская свалка горит уже несколько дней
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
26 августа, четверг
12:38
Переплыть Иссык-Куль. Владиславу Шулико осталось преодолеть 30 километров Переплыть Иссык-Куль. Владиславу Шулико осталось преодо...
12:36
Почему нового мэра Бишкека шокировали раздевалки в «Тазалыке» и что он обещает
12:23
Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября
12:18
Мэром Токмака стал депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев
12:16
Взрыв на реке. Милиция начала досудебное производство