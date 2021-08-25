В Кыргызстан из России ввезут 70 тысяч тонн пшеницы. Поставки начнутся осенью

Кыргызстан должен достичь того уровня, чтобы самостоятельно обеспечивать себя продуктами. Об этом на заседании заявил глава кабинета министров Улукбек Марипов.

По его словам, в частности, страна должна обеспечивать себя пшеницей и зерном.

«Мы ввели запрет на экспорт и убрали пошлину на ввоз зерновых. Цены немного упали. Высокие цены — проблема не только для Кыргызстана, но и для соседних государств», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что также необходимо обеспечить кормовыми фермерские хозяйства.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев заметил, что все договоры по поставке зерна с Россией заключены, и с 1 сентября ожидается, что в республику начнется ввоз 70 тысяч тонн пшеницы.