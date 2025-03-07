Юго-Западное командование Вооруженных сил купит продукты на 12,8 миллиона сомов

Юго-Западное командование Вооруженных сил Кыргызстана намерено закупить продукты питания на 12,8 миллиона сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Уточняется, что планируется поставка различных видов продовольственных товаров, включая хлеб из обогащенной муки первого и второго сортов, мясо говядины первой категории, куриные яйца, свежемороженую рыбу, твердый сыр, творог, сметану, крупы, специи и сгущенное молоко.

Поставки планируются в Ошскую и Джалал-Абадскую области, в том числе в военные части, расположенные в Оше, Гульче, Ала-Буке и Кок-Янгаке.

Заявки принимаются до 19 марта 2025 года. Гарантийное обеспечение предложений установлено в размере 2 процентов от суммы договора.