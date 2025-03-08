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Экономика

ФАО: мировые цены на продовольствие выросли в феврале

В феврале 2025 года мировые цены на продовольственные товары выросли, чему способствовало увеличение стоимости сахара, молочных продуктов и растительного масла. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения, в феврале составило 127,1 пункта, что на 1,6 процента больше, чем в январе, и на 8,2 процента выше, чем в феврале 2024 года.

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«Этот рост в значительной степени обусловлен увеличением цен на сахар, подскочивших на 6,6 процента по сравнению с январем — после трех месяцев непрерывного снижения. Такая тенденция вызвана опасениями по поводу вероятного сокращения мировых поставок в сезоне 2024/25 года, особенно из-за ухудшения прогнозов производства в Индии и неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожай в Бразилии», — отмечается в документе.

Динамика по отдельным категориям:

  • Молочная продукция. Индекс цен по сравнению с январем вырос на 4 процента, что обусловлено повышением стоимости сыра и сухого цельного молока в результате высокого спроса, превысившего производство в ключевых регионах-экспортерах.
  • Растительные масла. Среднее значение индекса цен в феврале выросло на 2 процента. Рост в основном обусловлен повышением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масло, вызванным сезонными ограничениями предложения в Юго-Восточной Азии.
  • Зерновые. Индекс цен в феврале вырос на 0,7 процента. Цены на пшеницу выросли из-за сокращения поставок из Российской Федерации и опасений по поводу состояния посевов в Восточной Европе и Северной Америке. Мировые цены на кукурузу продолжали расти, чему способствовало сокращение поставок в Бразилии и высокий экспортный спрос со стороны США. Мировые цены на рис, напротив, упали на 6,8 процента из-за обильных экспортных поставок и слабого импортного спроса.
  • Мясная продукция. Индекс цен на мясо в феврале оставался стабильным и снизился на 0,1 процента по сравнению с январем. В то время как мировые цены на мясо птицы и свинину упали из-за обильных поставок, стоимость баранины и говядины оставалась стабильной. 

ФАО также опубликовала последний обзор предложения и спроса на зерновые. По прогнозам экспертов, мировое производство пшеницы в 2025 году составит 796 миллионов тонн, что представляет собой скромный рост примерно на один процент по сравнению с предыдущим годом.

Этот прогноз подкрепляется ожидаемым ростом производства в Европейском союзе, особенно во Франции и Германии, где ожидается увеличение посевов пшеницы. Но такие проблемы, как засушливые условия в Восточной Европе и чрезмерное количество осадков в западных регионах, могут повлиять на повышение урожайности.

В США ожидается расширение посевных площадей под пшеницу, хотя урожайность может несколько снизиться из-за засухи, влияющей на озимые культуры.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/322164/
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