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Власть

Чиновники не умеют писать проекты. Приказано научить

В Кыргызстане чиновники не умеют писать проекты. Об этом на заседании кабинета министров заявил его председатель Улукбек Марипов.

По его словам, экономические показатели неплохие только в швейной отрасли.

«По итогам года каждому главе области и мэрам городов дадим оценку по всем направлениям. Каждый глава района и области должен быть заинтересован в привлечении инвестиций. Мы должны создавать новые рабочие места. Сколько инвесторов к нам приходит, у нас даже проект не могут написать. Я предлагаю отдельно проводить тренинги по написанию проектов. Нужно обучить чиновников. Давайте с этого начнем», — сказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205143/
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