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Власть

Госорганам поручили помогать бизнесу привлекать инвесторов в Кыргызстан

Государственным органам и органам местной власти поручили принять меры по стимулированию инвестиционной деятельности путем оказания максимального содействия частному сектору. Решение принято сегодня на заседании кабинета министров.

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Чиновники должны работать над привлечением прямых инвестиций, а также в инфраструктурные проекты государственно-частного партнерства в секторах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, энергетики и социально-бытовой инфраструктуры. Кроме того, им нужно принять меры по обеспечению продовольственной и энергетической безопасности.

Глава кабмина Улукбек Марипов поручил госорганам взять под особый контроль реализацию проектов государственных инвестиций в соответствии с утвержденными параметрами республиканского бюджета на этот год. Все услуги должны переводиться в автоматизированный формат, а мероприятия по противодействию коронавирусу финансироваться в первоочередном порядке. В том числе медики должны вовремя получать компенсации за работу в красных зонах.

«Поручено обеспечить адресность пособий через автоматизацию системы назначения пособий и внедрение механизмов, обеспечивающих прозрачность по определению нуждаемости, и списков получателей на уровне каждого населенного пункта. Кроме того, госорганы должны принять меры по завершению строительного сезона 2021-го по инвестиционным проектам в соответствии со сроками и графиками работ, реализуемым на международных транспортных коридорах, а также по завершению объектов, включенных в титульный список на текущий год», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205142/
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