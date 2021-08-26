Чиновники вспомнили о лесниках. Им повысят содержание

В Министерстве сельского хозяйства вспомнили о лесниках. Государственному агентству лесного хозяйства решено увеличить финансирование. Проект постановления направлен в кабинет министров.

Эксперты отмечают, что лесные экосистемы играют важнейшую роль в предотвращении изменения климата, снижении рисков возникновения и смягчении последствий стихийных бедствий.

Назрела необходимость улучшить условия труда, обеспечить соцзащиту и мотивировать работников лесной отрасли.

Положение об улучшении материально-технического обеспечения, стимулировании сотрудников системы Государственного агентства лесного хозяйства и применении средств от лесного пользования направлено на создание механизма финансирования лесного хозяйства с целью сохранения уникальной естественной экосистемы.

В проекте предусмотрено финансирование профильного агентства в размере 100 процентов от суммы поступающих в доход республиканского бюджета средств от лесного пользования. Предлагается вести учет поступления денежных средств, получаемых от лесного пользования, а также ежемесячно проводить сверку взаиморасчетов с Министерством сельского хозяйства.

В Кыргызстане примерно треть лесов — 277 тысяч гектаров — расположены вне территорий Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в стране только 5,61 процента территории покрыто лесами.