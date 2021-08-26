09:20
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Власть

Чиновники вспомнили о лесниках. Им повысят содержание

В Министерстве сельского хозяйства вспомнили о лесниках. Государственному агентству лесного хозяйства решено увеличить финансирование. Проект постановления направлен в кабинет министров.

Эксперты отмечают, что лесные экосистемы играют важнейшую роль в предотвращении изменения климата, снижении рисков возникновения и смягчении последствий стихийных бедствий.

Назрела необходимость улучшить условия труда, обеспечить соцзащиту и мотивировать работников лесной отрасли.

Положение об улучшении материально-технического обеспечения, стимулировании сотрудников системы Государственного агентства лесного хозяйства и применении средств от лесного пользования направлено на создание механизма финансирования лесного хозяйства с целью сохранения уникальной естественной экосистемы.

В проекте предусмотрено финансирование профильного агентства в размере 100 процентов от суммы поступающих в доход республиканского бюджета средств от лесного пользования. Предлагается вести учет поступления денежных средств, получаемых от лесного пользования, а также ежемесячно проводить сверку взаиморасчетов с Министерством сельского хозяйства.

В Кыргызстане примерно треть лесов — 277 тысяч гектаров — расположены вне территорий Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в стране только 5,61 процента территории покрыто лесами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205141/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Представитель президента: Проект об отчетности НПО не противоречит Конституции
В парламенте озаботились, как помочь Нацбанку работать оперативнее
Приоритеты сотрудничества с Международной финансовой корпорацией обозначены
В ДУМК деньги, внесенные паломниками за хадж, занимали частным структурам
Грецкий орех будет иметь в Кыргызстане собственное имя. Работают над брендом
Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов
Россия приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. До стабилизации ситуации
В Джалал-Абаде ГСБЭП задержала директора одного из лесных хозяйств региона
В Кыргызстане задумались, как оценивать убытки лесным системам
В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризация лесов
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
26 августа, четверг
09:14
Закон о фейках. Бишкекчанин призывает подавать в суд на чиновников Закон о фейках. Бишкекчанин призывает подавать в суд на...
08:51
Кыргызские компании собираются торговать на AliExpress
08:45
Опубликованы эксклюзивные кадры военной техники НАТО, оставленной в Кандагаре
08:36
ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на алюминиевую посуду из Китая
08:19
Чиновники вспомнили о лесниках. Им повысят содержание
25 августа, среда
23:49
Женщины вырабатывают больше антител к коронавирусу, чем мужчины: исследование
23:03
Из России в Кыргызстан и Казахстан пытались незаконно вывезти 365 тонн зерновых
22:40
Спустя 30 лет. Младенец с обложки альбома Nirvana вырос и решил засудить группу
22:24
В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат