В Кыргызстане появятся питомники по выращиванию саженцев и сеянцев. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил координатор проекта в отделе реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирлан Айтказиев.

По его словам, организован конкурс и отобраны учреждения, предложившие самые лучшие технологии по выращиванию саженцев.

По итогам конкурса четыре госучреждения получат гранты на общую сумму $534 тысячи. Финансирование выделят Ошскому лесному хозяйству, природному парку Чон-Кемин, Кара-Кульджинскому лесному хозяйству и Кыргызскому национальному аграрному университету имени Скрябина.

«Каждая сторона получит примерно по $135 тысяч в виде гранта на организацию парников, холодильных помещений, приобретение оборудования для технологии закрытой корневой системы, мини-тракторов и так далее. Мы планируем с конца 2026 года — начала 2027-го первый выпуск саженцев в количестве 2 миллионов. Основная цель — лесовосстановление, лесонасаждение и обеспечение адаптированными к климатическим условиям Кыргызстана саженцами хвойных, лиственных, декоративно-ягодных и плодовых», — сказал Мирлан Айтказиев.

Продукцию планируют предоставлять лесным хозяйствам, лесопользователям и другим заинтересованным.

Отмечено, что питомники саженцев играют ключевую роль в сельском хозяйстве, экологии и экономике, обеспечивая качественное озеленение и продовольственную безопасность. При этом они гарантируют качество посадочного материала.