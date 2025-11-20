Кыргызстан развивает систему национальных питомников совместно с Кореей. Об этом сообщает Лесная служба при МЧС КР.
По ее данным, в рамках новой запущенной инициативы планируется строительство современных питомников и теплиц на территории Кыргызстана, посадка лиственных и хвойных саженцев с учетом климатических особенностей регионов, а также отправка кыргызстанских лесных специалистов на обучение в Корею. В планах также проведение обучающих мероприятий.
Уточняется, что в рамках проекта будет создано три лесных питомника и проведена посадка леса на 300 гектарах Государственного лесного фонда.