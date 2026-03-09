Незаконную аренду лесных земель выявили в Джумгальском районе

Прокуратура Джумгальского района Нарынской области в ходе проверки местного лесного хозяйства вскрыла коррупционную схему передачи государственных земель в аренду. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что ответственные должностные лица учреждения, используя служебное положение, с 2019 по 2024 год проводили формальные конкурсы. Участники преступной схемы составляли фиктивные протоколы, на основании которых 49 гражданам передали участки общей площадью 104,19 гектара. Срок аренды по документам составил 49 лет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 346 «Служебный подлог» УК КР.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех причастных лиц и возврата земель государству.