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Власть

МИД: Все прибывающие в Кыргызстан пакистанцы вакцинированы и проходят медосмотр

Прибывающие в Кыргызстан граждане Пакистана вакцинированы у себя на родине препаратами Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer и «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, иностранные граждане, в том числе пакистанцы, в обязательном порядке предъявляют результаты ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

При прибытии на территорию Кыргызстана все иностранцы проходят осмотр (термометрию, субъективный анализ) и в случае выявления клинических проявлений незамедлительно изолируются, направляются в медучреждения.

Среди выявленных зараженных лиц в Кыргызстане лишь 1 процент случаев завозной.

Граждане Пакистана в возрасте от 25 до 35 лет через нашу страну едут в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия в поисках работы.

При оформлении виз гражданам Пакистана проводится обязательная проверка со стороны ГКНБ во избежание проникновения нежелательных лиц.

Ранее бишкекчане сообщали, что в последнее время на улицах города появилось много мужчин в пуштунских нарядах (длинная рубашка и шаровары). Пользователи соцсетей считают, что это связано с событиями в Афганистане, где радикальное движение «Талибан» (запрещено в Кыргызстане. — Прим. 24.kg) объявило о полном контроле на всей территории республики. Тысячи беженцев пытаются покинуть страну, несколько сотен уже выехали.

В Погранслужбе ГКНБ опровергли информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что беженцы из Афганистана массово прибывают в КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205110/
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