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Власть

Погранслужба опровергла информацию о прибытии беженцев из Афганистана

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Кыргызстан прибывают беженцы из Афганистана, является недостоверной, так как наша страна не имеет общей границы. Об этом сообщают в Погранслужбе ГКНБ.

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Уточняется, что пограничное ведомство внимательно следит за событиями, происходящими в Афганистане, и обстановкой на приграничных с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном территориях.

«Погранслужба ГКНБ активизировала взаимодействие с аппаратами погранпредставителей сопредельных государств по вопросам обмена информацией, представляющей взаимный интерес. С госорганами и силовыми структурами Кыргызстана разработан совместный план действий и отработан механизм взаимодействия в случае обострения обстановки на госгранице. Для обеспечения безопасности на кыргызско-таджикском и кыргызско-узбекском участках госграницы выставлены временные пограничные посты. Погранслужба ГКНБ совместно с другими силовыми структурами проводит плановые разведывательно-поисковые действия», — сказали в ведомстве.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что иностранцы могут въехать на территорию Кыргызстана через пункты пропуска только при наличии разрешительных документов.

Обстановка по всему периметру государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ несут службу в повседневном режиме.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204596/
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