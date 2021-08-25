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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК предстоит подготовить два списка избирателей

ЦИК предстоит подготовить два списка избирателей на выборы депутатов Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, в едином республиканском округе будут баллотироваться 54 партии, в 36 округах на выборы пойдут одномандатники. Округа формировались исходя из числа избирателей с допустимым отклонением в 20 процентов. Поэтому будет два списка — один общий и второй отдельно по каждому округу. На избирательных участках установят по две автоматически считывающие урны. Количество УИК также может измениться.

В парламент пройдут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. Среди одномандатников победившими будут считаться набравшие большинство голосов от пришедших на участки. Если два кандидата наберут равное количество голосов, то мандат получит тот, чьи документы ЦИК на этапе выдвижения зарегистрировала первыми.

Напомним, по новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205087/
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