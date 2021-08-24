При аварии или угоне предлагается выплачивать страховку в течение 30 дней

Министерство экономики и финансов предлагает поправки в закон о страховых выплатах владельцу авто в случае аварии или угона.

Уточняется, что получить выплату можно будет в течение 30 дней. Страховщик для возмещения своих расходов обращается к тому, по вине которого произошел страховой случай.

Чтобы получить страховку, должны быть соблюдены следующие требования:

наличие страхового полиса у потерпевшего и лица, по вине которого произошел страховой случай;

ДТП должно быть зарегистрировано на территории Кыргызской Республики, в результате которого нанесен ущерб только имуществу;

гражданско-правовая ответственность владельцев машин застрахована в организациях, зарегистрированных в Кыргызской Республике, имеющих лицензию на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

Порядок прямого урегулирования устанавливается кабинетом министров.

Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, рассматриваются по обращению страховым арбитром.