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Власть

При аварии или угоне предлагается выплачивать страховку в течение 30 дней

Министерство экономики и финансов предлагает поправки в закон о страховых выплатах владельцу авто в случае аварии или угона.

Уточняется, что получить выплату можно будет в течение 30 дней. Страховщик для возмещения своих расходов обращается к тому, по вине которого произошел страховой случай.

Чтобы получить страховку, должны быть соблюдены следующие требования:

  • наличие страхового полиса у потерпевшего и лица, по вине которого произошел страховой случай;
  • ДТП должно быть зарегистрировано на территории Кыргызской Республики, в результате которого нанесен ущерб только имуществу;
  • гражданско-правовая ответственность владельцев машин застрахована в организациях, зарегистрированных в Кыргызской Республике, имеющих лицензию на право осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

Порядок прямого урегулирования устанавливается кабинетом министров.

Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, рассматриваются по обращению страховым арбитром. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/204957/
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