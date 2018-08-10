В Кыргызстане 20 лет не могут принять обязательное страхование автотранспорта

В Кыргызстане на протяжении двадцати лет не могут принять ОСАГО. Об этом сегодня на круглом столе сообщил начальник отдела политики развития страхования Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Адилет Сыргатаев.

По его словам, законопроект инициировали еще в 1997 году. Его пять раз вносили на рассмотрение Жогорку Кенеша. «В республике до сих пор не могут создать условия для того, чтобы ОСАГО работало», — пояснил Адилет Сыргатаев.

Начальник отдела дорожного надзора ГУОБДД Талантбек Ибраев добавил, что ОСАГО сократит число ДТП. «Страховщики будут проверять стаж водителя, количество нарушений. Исходя из этого, будут устанавливать сумму страховки. Станет меньше разбирательств и судов», — считает он.