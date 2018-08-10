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Общество

Страховые компании Кыргызстана готовы к введению страхования транспорта

Страховые компании Кыргызстана готовы к введению ОСАГО. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель председателя правления ООО «Государственная страховая компания» Бакыт Шаршеналиев.

По его словам, государственная страховая компания выполняет обязательства по выплатам. Их объем уже достиг 19,5 миллиона сомов. «Были выплаты по ДТП с общественным транспортом и страхованию жилья. Мы заинтересованы, чтобы человек вовремя получил деньги», — отметил Бакыт Шаршеналиев.

Президент Кыргызской ассоциации страховщиков Сабырбек Молдокулов добавил, что и частные компании готовы к ОСАГО. «Нужно понимать, что это бизнес. Но никто не будет зарабатывать на жизнях. Будет достигнуто цивилизованное решение проблем», — пояснил он.

  • ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами — начнет действовать в Кыргызстане с 7 февраля 2019 года.
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