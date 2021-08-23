Директором центра ГЧП стал 30-летний Санжарбек Болотов. Что о нем известно

Директором Центра государственно-частного партнерства стал 30-летний Санжарбек Болотов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве по продвижению и защите инвестиций КР.

Распоряжение подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

Отмечается, что Санжарбек Болотов родился 13 ноября 1991 года. В 2013 году окончил юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета по специальности «Административное и финансовое право». Владеет английским и турецким языками.

Фото Министерства по продвижению и защите инвестиций. Санжарбек Болотов

Он начал карьеру в 2014 году с должности и. о. главного специалиста отдела инвестиционной политики и ГЧП Минэкономики Кыргызской Республики управления инвестиций и ГЧП. В 2015-м назначен ведущим специалистом этого отдела.

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Был также экспертом отдела экономики и инвестиций аппарата правительства и сектора политики стратегического развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента.

В мае 2021 года в связи со структурными преобразованиями Болотов был назначен экспертом отдела политики стратегического развития и планирования администрации президента.

Имеет чин инспектора государственной службы III класса.

Отметим, 11 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о государственно-частном партнерстве.

Как поясняла пресс-служба главы государства, документ принят для создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства и благоприятных условий для субъектов ГЧП.