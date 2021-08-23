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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе

В ЦИК 24.kg рассказали, сколько избирателей должно быть в каждом из 36 одномандатных округов.

По словам члена комиссии Кайрата Маматова, в округе должно быть около 100 тысяч избирателей. «Возможно, плюс-минус 20 тысяч человек в зависимости от географического расположения районов и удобства расположения округа для избирателей и работы избирательных комиссий», — отметил он.

Напомним, по новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204765/
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Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе