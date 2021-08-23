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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Как будут голосовать кыргызстанцы за рубежом: пояснение ЦИК

В ЦИК 24.kg рассказали, как граждане Кыргызстана, проживающие за рубежом, будут голосовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша. 

По словам члена комиссии Кайрата Маматова, право голоса будут иметь только те кыргызстанцы, кто сдал биометрику и прошел регистрацию, то есть встал на консульский учет. 

Проголосовать соотечественники, находящиеся за границей, смогут только за партии и кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, то есть по единому избирательному округу.

Бюллетеней с именами и фамилиями одномандатников кыргызстанцы за рубежом не получат.

Кайрат Маматов

Избиратель в Кыргызстане будет голосовать дважды. На участках установят две АСУ: первая — для считывания данных с бюллетеней, поданных за одномандатников, вторая — для бюллетеней с названиями партий и порядковыми номерами кандидатов. Их будет 54 номера. Избиратель может проголосовать только за партию, не отмечая в списке претендента, может и за партию, и за кандидата, а может только за одномандатника.

Что касается гендерной квоты, то она распространяется только на партийные списки. Женщин в седьмом созыве должно быть не менее 30 процентов. При этом по одномандатным округам места за женщинами, как на местных выборах, к примеру, не резервируются. 

Напомним, по новому избирательному законодательству в КР введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204736/
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