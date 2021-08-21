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Власть

Личный дневник Жусупа Абдрахманова опубликуют при поддержке президента

Садыр Жапаров поучаствовал в торжественном мероприятии в Караколе, посвященном 120-летию выдающегося государственного деятеля Жусупа Абдрахманова, а также основоположнику кыргызской письменности Касыму Тыныстанову и известному ученому Кусеину Карасаеву. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, мероприятие также приурочили к 30-летию независимости Кыргызстана.

Глава государства подчеркнул, что кыргызский народ на пути к своей независимости выдержал множество испытаний на протяжении долгих эпох и сумел сохраниться как единый этнос, имеющий свое государство. Он отметил, что Жусуп Абдрахманов, принявший активное участие в становлении кыргызской государственности в возрасте всего 20 лет, с глубоким удовлетворением писал в дневнике, что «волей судьбы стал свидетелем величайших исторических событий».

Полная версия дневника Жусупа Абдрахманова под кураторством администрации президента готовится к публикации в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204702/
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