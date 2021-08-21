Садыр Жапаров посетил Тюпский район. Местные жители рассказали о проблемах

В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область Садыр Жапаров сегодня посетил швейную фабрику в Тюпском районе, обеспечивающую рабочими местами 200 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Фото пресс-службы президента. Швейная фабрика в Тюпском районе

Глава государства ознакомился с условиями труда, обустройством рабочих мест и состоянием производственной техники.

Предприятие в селе Тюп является филиалом ОсОО «Салкын» — самой крупной фабрики по производству изделий из хлопка в Кыргызстане. Она изготавливает полотна, трикотажную, носочно-чулочную и другую продукцию.

Садыр Жапаров подчеркнул, что ранее средства Фонда развития Иссык-Кульской области использовались не целевым образом, на различных уровнях распределения имелись коррупционные моменты, в результате многие хорошие региональные проекты остались нереализованными. Он отметил, что теперь все средства фонда будут прозрачно распределять на поддержку инициатив предпринимателей в регионах.

Местные жители подняли вопросы обеспечения питьевой водой населенных пунктов, трансформации земельных участков, увеличения размера пособий, а также строительства социально-образовательных объектов — школ и детских садов.