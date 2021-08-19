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Власть

Садыр Жапаров впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Фото Султана Досалиева. Встреча Садыра Жапарова и Никола Пашиняна

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), которое проходит 19-20 августа в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров считает, что есть все благоприятные условия для увеличения торгово-экономического сотрудничества и товарооборота между двумя странами, и предложил усилить работу в данном направлении. Он отметил важность скорейшего проведения первого заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному партнерству. 

Говоря о сотрудничестве в рамках ЕАЭС, президент подчеркнул, что кыргызская сторона уделяет особое внимание евразийской интеграции.

Участие Кыргызстана в ЕАЭС остается приоритетным направлением внешнеэкономической политики республики.

Садыр Жапаров 

По его словам, необходимо продолжать целенаправленную работу по дальнейшему формированию общего рынка труда в рамках союза.

Никол Пашинян отметил необходимость проработки планов по дальнейшему развитию стран с учетом членства в ЕАЭС.

«ЕАЭС открывает новые возможности для наращивания торгово-экономических отношений, поэтому необходимо активизировать усилия для его развития», — высказался он.

Относительно проведения первого заседания совместной межправительственной комиссии премьер-министр Армении поддержал инициативу Садыра Жапарова и заметил, что армянская сторона в ближайшее время назначит ее сопредседателя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204488/
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