COVID-19. Пункты вакцинации развернут в вузах Кыргызстана

В вузах будут развернуты пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела очередное заседание республиканского оперативного штаба.

На заседании обсудили вопросы проведения реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также рассмотрены прогнозы развития эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте по теме COVID-19. Как вернуться к нормальной жизни и восстановить работоспособность

Жылдыз Бакашова отметила важность правильного восстановления организма после заражения коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией и необходимость организации центров постковидной реабилитации.

Она поручила Минздравсоцразвития определить Республиканский научный центр пульмонологии координирующим медучреждением по вопросам реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

Заместитель председателя кабмина также напомнила о необходимости ускоренной вакцинации населения против коронавируса для безопасного начала нового учебного года.

Минздраву и Минобразования поручено проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов для вакцинации населения против коронавирусной инфекции на территории вузов.

В свою очередь Государственная пограничная служба усилит контроль по пропуску на территорию Кыргызской Республики иностранных студентов.

Полномочным представителям президента в областях, мэрам Бишкека и Оша поручено продолжать проведение усиленных рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований.