15:20
USD 84.60
EUR 99.15
RUB 1.15
Власть

COVID-19. Пункты вакцинации развернут в вузах Кыргызстана

В вузах будут развернуты пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела очередное заседание республиканского оперативного штаба.

На заседании обсудили вопросы проведения реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также рассмотрены прогнозы развития эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте по теме
COVID-19. Как вернуться к нормальной жизни и восстановить работоспособность

Жылдыз Бакашова отметила важность правильного восстановления организма после заражения коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией и необходимость организации центров постковидной реабилитации.

Она поручила Минздравсоцразвития определить Республиканский научный центр пульмонологии координирующим медучреждением по вопросам реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.

Заместитель председателя кабмина также напомнила о необходимости ускоренной вакцинации населения против коронавируса для безопасного начала нового учебного года.

Минздраву и Минобразования поручено проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов для вакцинации населения против коронавирусной инфекции на территории вузов.

В свою очередь Государственная пограничная служба усилит контроль по пропуску на территорию Кыргызской Республики иностранных студентов.

Полномочным представителям президента в областях, мэрам Бишкека и Оша поручено продолжать проведение усиленных рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204450/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Три новых пункта вакцинации от коронавируса открыли в Бишкеке
В мэрии Бишкека будут стимулировать получивших вакцину. Пока не знают как
О программе развития Баткенской области рассказали в Минсельхозе
Марипов прокомментировал свою поездку на Audi-100 по дорогам Иссык-Куля
COVID-19. После прививки мнимая инфекция может вызвать легкие симптомы
Акылбек Жапаров признался, что отдал устный приказ об обязательной вакцинации
В больнице скончалась женщина. Родственники считают, что причиной стала вакцина
Иммунитет — это «армия». Коротко о том, почему надо прививаться
Сотрудников Лебединовского айыл окмоту просят обязательно получить вакцину
Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос
Популярные новости
Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;Афганистане Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Что известно к&nbsp;этому часу Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Как ситуация в&nbsp;Афганистане может повлиять на&nbsp;Кыргызстан, рассказал Марс Сариев Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Бизнес
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
19 августа, четверг
14:44
В ГНС считают преждевременной информацию по доступу к банковской тайне В ГНС считают преждевременной информацию по доступу к б...
14:28
COVID-19. Пункты вакцинации развернут в вузах Кыргызстана
14:15
Страны ЕАЭС нужно мотивировать для создания евразийских компаний
14:02
Первым на заседание премьер-министров ЕАЭС прибыл Никол Пашинян
14:00
Ситуация в Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от талибов