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Власть

Садыр Жапаров отправляется в рабочую поездку по Иссык-Кульской области

Садыр Жапаров 19–21 августа с рабочей поездкой будет находиться в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он примет участие в мероприятиях международного характера в связи с проведением в Чолпон-Ате очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Садыр Жапаров встретится с главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обменяется мнениями по вопросам сотрудничества и мерам по углублению интеграции в рамках союза.

Кроме того, президент отправится в рабочую поездку по Иссык-Кульской области, где примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках 30-летия независимости Кыргызстана, а также ознакомится с деятельностью промышленных и производственных предприятий.

Напомним, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет в Чолпон-Ате 19-20 августа в очном формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204412/
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