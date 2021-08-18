13:15
USD 84.71
EUR 99.78
RUB 1.15
Власть

Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС

Евросоюзу придется вести диалог с «Талибаном» (запрещенная в Кыргызстане и других странах организация. — Прим. 24.kg), которая одержала победу в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РБК.

«Нам потребуется выстраивать диалог с властями, находящимися в Кабуле, кто бы они ни были. «Талибан» победил в войне, и нам придется вести с ними диалог», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

В частности, ЕС требуется обсудить с талибами вопросы, связанные с вывозом из страны граждан европейских государств и афганцев, которые осуществляли помощь западным странам в ходе развернутой ими в 2001 году военной кампании. «Я направлю [в Афганистан] делегацию для переговоров с талибами для урегулирования практических вопросов», — заявил Жозеп Боррель.

Говоря об уроках, извлеченных из поражения афганского правительства, Боррель признал: государственность не может быть создана извне, а может быть построена только самими гражданами конкретной страны. По словам дипломата, хотя Западу удалось одолеть «Аль-Каиду» в Афганистане, США и страны ЕС не добились успеха в создании в стране современного государства.

Боррель отметил, что был удивлен тем, как легко талибам удалось взять верх над армией Афганистана, на укрепление которой было потрачено много денег и времени.

«Несмотря на беспрецедентные объемы ресурсов, которые были задействованы [для помощи бывшему правительству Афганистана], все это принесло минимальные результаты с точки зрения создания афганской государственности и укрепления военных сил [в стране]», — признал дипломат. «Стоит признать совершенные нами ошибки», — заключил Жозеп Боррель.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204340/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана
Ситуация в Афганистане. МИД продолжает внимательно следить за развитием событий
Живут в аду. Кыргызская художница написала картину о ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане. Посол рассказал, как проходит эвакуация кыргызстанцев
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников
Кыргызстанские дипломаты в Кабуле вступили в контакт с талибами
Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами
Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана
ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане и готовится к учениям
Популярные новости
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;Афганистане Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Что известно к&nbsp;этому часу Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;9-13 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 августа
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
18 августа, среда
12:55
Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявл...
12:22
В ГУОБДД рассказали о причинах тяжких аварий на дорогах страны
12:01
В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана
11:48
Насилие в детсаду города Ош. Дело на контроле у представительства омбудсмена
11:44
В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи