Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС

Евросоюзу придется вести диалог с «Талибаном» (запрещенная в Кыргызстане и других странах организация. — Прим. 24.kg), которая одержала победу в Афганистане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает РБК.

«Нам потребуется выстраивать диалог с властями, находящимися в Кабуле, кто бы они ни были. «Талибан» победил в войне, и нам придется вести с ними диалог», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

В частности, ЕС требуется обсудить с талибами вопросы, связанные с вывозом из страны граждан европейских государств и афганцев, которые осуществляли помощь западным странам в ходе развернутой ими в 2001 году военной кампании. «Я направлю [в Афганистан] делегацию для переговоров с талибами для урегулирования практических вопросов», — заявил Жозеп Боррель.

Говоря об уроках, извлеченных из поражения афганского правительства, Боррель признал: государственность не может быть создана извне, а может быть построена только самими гражданами конкретной страны. По словам дипломата, хотя Западу удалось одолеть «Аль-Каиду» в Афганистане, США и страны ЕС не добились успеха в создании в стране современного государства.

Боррель отметил, что был удивлен тем, как легко талибам удалось взять верх над армией Афганистана, на укрепление которой было потрачено много денег и времени.

«Несмотря на беспрецедентные объемы ресурсов, которые были задействованы [для помощи бывшему правительству Афганистана], все это принесло минимальные результаты с точки зрения создания афганской государственности и укрепления военных сил [в стране]», — признал дипломат. «Стоит признать совершенные нами ошибки», — заключил Жозеп Боррель.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.