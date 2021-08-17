Ситуация в Афганистане. МИД продолжает внимательно следить за развитием событий

Министерство иностранных дел продолжает внимательно следить за развитием ситуации и событиями в Афганистане. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно данным, Кыргызская Республика, исходя из исторической и культурной общности дружественных народов двух стран, всегда была и остается искренне заинтересованной во внутриполитической стабильности, безопасности и благополучии всего многонационального народа Афганистана.

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«Выступаем за скорейшую стабилизацию ситуации в этой стране и выражаем надежду на то, что новые институты государственного управления будут сформированы в правовом поле и с участием всех политических и этнических групп этой республики, многолетний военный конфликт будет прекращен и в Афганистане установятся долгожданный мир, спокойствие и стабильность», — говорится в сообщении.

В связи с этим в министерстве призвали все стороны проявлять максимальную сдержанность, не прибегать к насилию и обеспечить безопасность гражданского населения Афганистана, вне зависимости от этнической принадлежности, вероисповедания или политических взглядов, неприкосновенность иностранных дипломатических представительств, защиту прав и интересов всех этнических меньшинств, в том числе кыргызов Большого и Малого Памира Афганистана, а также гарантировать возможность всем иностранным гражданам, желающим покинуть государство, беспрепятственно выехать за пределы Афганистана.

«Кыргызская Республика рассчитывает на скорейшее восстановление порядка и разрешение кризисной ситуации в Афганистане путем переговоров, без применения силы и надеется, что в ходе предстоящего транзитного периода будет найден приемлемый для дружественного народа Афганистана вариант государственного устройства республики», — заключили в МИД.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.