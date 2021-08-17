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Власть

Производство беспилотников в Кыргызстане. Китай готов вложиться в проект

Одним из инвесторов, которые готовы вложиться в производство беспилотных летательных аппаратов в Кыргызстане, может стать китайская компания. Информацию об этом 24.kg подтвердил заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом Медер Машиев.

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По его словам, инвестиционный проект ФУГИ прорабатывал несколько месяцев. Сейчас по распоряжению кабинета министров создается акционерное общество со стопроцентным участием государства. Разрабатывается устав нового АО.

«Скорее всего, на предприятии будут выпускать беспилотные летательные аппараты гражданской направленности, дроны. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов, которые могут быть использованы. Но точно мы еще не определились. Для этого производства нужно где-то 5 гектаров земли. Предположительно предприятие будет расположено на окраине Бишкека», — рассказал Медер Машиев.

«Технико-экономического обоснования по производству еще нет, но у китайской стороны есть типовые проекты подобных заводов. Объем инвестиций пока не могу назвать. Возможно, несколько миллионов или десятков миллионов долларов. В любом случае есть инвестор, который готов вложиться в этот проект. Мы сейчас создадим АО «Шумкар», а потом сядем с ними за стол переговоров и будем решать, в каком формате будет сотрудничество. Были предварительные переговоры. Инвестор готов к реализации проекта. Возможно, они для этого создадут дочернюю компанию в Кыргызстане», — заключил он.

Напомним, в Кыргызстане решили создать открытое акционерное общество «Транснациональная корпорация «Шумкар». Как пояснили в кабинете министров, оно создается в целях реализации инвестиционного проекта по производству систем беспилотных летательных аппаратов.

Ссылка: https://24.kg/vlast/204242/
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