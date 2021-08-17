13:06
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Власть

Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его

В общественном совете Министерства юстиции обеспокоены процессом инвентаризации законов. Об этом говорится в обращении совета к президенту Садыру Жапарову.

Читайте по теме
Инвентаризация законов. В Бишкеке проходит обсуждение предварительных итогов

Отмечается, что весь процесс проходит в весьма сжатые сроки. Составы экспертных групп и подгрупп для проведения инвентаризации и план работы межведомственной группы утвердили в июне, а к оценке законов фактически приступили лишь в июле.

«Соответствующие государственные органы торопят экспертов и сами торопятся с оценкой. Некоторые из них настаивают на том, что оценка законов должна быть уже полностью завершена в самое ближайшее время, а соответствующие законопроекты необходимо разработать и представить в сроки, которые изначально являются явно недостаточными для получения ожидаемого качественного результата и достижения целей и задач инвентаризации», — говорится в обращении.

Параллельно все еще ведется работа над новыми проектами и редакциями некоторых кодексов и конституционных законов. При оценке они пока не учитываются, однако могут существенно повлиять на нее.

Если провести оценку без учета положений новых кодексов и конституционных законов, то в дальнейшем она может оказаться некорректной или неактуальной.

Из обращения членов общественного совета Минюста

«Сроки следующего этапа инвентаризации нужно определить дополнительно уже по итогам и с учетом оценки. Они должны быть достаточными для разработки качественных законопроектов и их полноценного общественного обсуждения. Считаем также, что было бы разумно приостановить оценку законов в рамках инвентаризации и продолжить ее уже после принятия и опубликования соответствующих новых кодексов и конституционных законов», — говорится в обращении.

Отмечается, что небольшие группы, а иногда и отдельные лица (эксперты и сотрудники госорганов), фактически на скорую руку оценивают законы и дают рекомендации на их утрату, доработку или переутверждение.

«При этом зачастую они не имеют достаточного времени и возможности сделать надлежащий полноценный анализ, детально обсудить и проработать оценку и рекомендации с теми, чью сферу деятельности затрагивает тот или иной закон», — отмечается в обращении.

В итоге оценка законов в рамках проводимой инвентаризации нередко оказывается субъективной, поверхностной и в недостаточной степени обоснованной.

В связи с этим общественный совет просит главу государства поручить администрации президента совместно с Минюстом и Минэкономики встретиться с представителями гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных лиц для обсуждения процесса организации и проведения инвентаризации.

Поручить также всем компетентным должностным лицам и госорганам увеличить сроки проведения инвентаризации и сделать их более разумными для получения объективных и обоснованных оценок и рекомендаций.

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законов «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» и «О гарантиях и свободе доступа к информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/204187/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
О недочетах и пробелах в законе о доступе к информации рассказали эксперты
К чему спешка? Госорганы собираются завершить инвентаризацию до 1 сентября
Инвентаризация законов. В Бишкеке проходит обсуждение предварительных итогов
Садыр Жапаров пригласил наследного принца Абу-Даби посетить Кыргызстан
Это веление бога! Как правильно нужно хвалить Садыра Жапарова — Шайлообек Атазов
Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане
Садыр Жапаров поздравил президента Индии Рама Натху Ковинду с Днем независимости
Садыр Жапаров поздравил президента Пакистана Арифа Алви с Днем независимости
Садыр Жапаров посетил ТЭЦ-2 и узнал о планах по реконструкции объекта
Фильм «Манастын уулу Семетей». Президент считает, что он должен пройти цензуру
Популярные новости
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
Чиновник сообщил о&nbsp;вымогательствах в&nbsp;администрации президента Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;Афганистане Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Что известно к&nbsp;этому часу Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
17 августа, вторник
13:02
Для зараженных коронавирусом коек в больницах Бишкека стало меньше Для зараженных коронавирусом коек в больницах Бишкека с...
12:59
Кыргызстанцы завоевали четыре медали на юниорском чемпионате мира по грэпплингу
12:48
COVID-19. В Минздраве рассказали, ждать ли новую волну заболеваемости
12:45
Четверых кыргызстанцев в Москве арестовали на 15 суток
12:41
В Кыргызстане на сегодня действует 94 государственных предприятия