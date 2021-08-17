Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его

В общественном совете Министерства юстиции обеспокоены процессом инвентаризации законов. Об этом говорится в обращении совета к президенту Садыру Жапарову.

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Отмечается, что весь процесс проходит в весьма сжатые сроки. Составы экспертных групп и подгрупп для проведения инвентаризации и план работы межведомственной группы утвердили в июне, а к оценке законов фактически приступили лишь в июле.

«Соответствующие государственные органы торопят экспертов и сами торопятся с оценкой. Некоторые из них настаивают на том, что оценка законов должна быть уже полностью завершена в самое ближайшее время, а соответствующие законопроекты необходимо разработать и представить в сроки, которые изначально являются явно недостаточными для получения ожидаемого качественного результата и достижения целей и задач инвентаризации», — говорится в обращении.

Параллельно все еще ведется работа над новыми проектами и редакциями некоторых кодексов и конституционных законов. При оценке они пока не учитываются, однако могут существенно повлиять на нее.

Если провести оценку без учета положений новых кодексов и конституционных законов, то в дальнейшем она может оказаться некорректной или неактуальной. Из обращения членов общественного совета Минюста

«Сроки следующего этапа инвентаризации нужно определить дополнительно уже по итогам и с учетом оценки. Они должны быть достаточными для разработки качественных законопроектов и их полноценного общественного обсуждения. Считаем также, что было бы разумно приостановить оценку законов в рамках инвентаризации и продолжить ее уже после принятия и опубликования соответствующих новых кодексов и конституционных законов», — говорится в обращении.

Отмечается, что небольшие группы, а иногда и отдельные лица (эксперты и сотрудники госорганов), фактически на скорую руку оценивают законы и дают рекомендации на их утрату, доработку или переутверждение.

«При этом зачастую они не имеют достаточного времени и возможности сделать надлежащий полноценный анализ, детально обсудить и проработать оценку и рекомендации с теми, чью сферу деятельности затрагивает тот или иной закон», — отмечается в обращении.

В итоге оценка законов в рамках проводимой инвентаризации нередко оказывается субъективной, поверхностной и в недостаточной степени обоснованной.

В связи с этим общественный совет просит главу государства поручить администрации президента совместно с Минюстом и Минэкономики встретиться с представителями гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных лиц для обсуждения процесса организации и проведения инвентаризации.

Поручить также всем компетентным должностным лицам и госорганам увеличить сроки проведения инвентаризации и сделать их более разумными для получения объективных и обоснованных оценок и рекомендаций.

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законов «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» и «О гарантиях и свободе доступа к информации».