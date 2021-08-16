Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов расхвалил политику президента Садыра Жапарова. Мнением он поделился на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий рассказал, что встретился с главой государства.

«То, что Садыр Нургожоевич стал президентом древнего народа, — это не случайность, это веление! Веление бога! До того, как стал главой государства, пережил множество трудностей. Ради истины он пошел на большие риски. Был терпеливым. В итоге стал президентом. Сегодня был на приеме у главы государства. Послушал его братские и президентские наставления. Поговорили о государстве, народе и земле», — пишет он.

Шайлообек Атазов похвалил политику новых властей во главе с Садыром Жапаровым. «Перед руководством страны стоит нелегкая задача — вернуть государству «Кумтор», ставший аферой, и победить международную мафию. Кадровая политика совершенствуется. Государство переходит от семейно-кланового управления к народному», — написал член фракции «Ата Мекен».