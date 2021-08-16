17:15
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Власть

Это веление бога! Как правильно нужно хвалить Садыра Жапарова — Шайлообек Атазов

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов расхвалил политику президента Садыра Жапарова. Мнением он поделился на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий рассказал, что встретился с главой государства.

«То, что Садыр Нургожоевич стал президентом древнего народа, — это не случайность, это веление! Веление бога! До того, как стал главой государства, пережил множество трудностей. Ради истины он пошел на большие риски. Был терпеливым. В итоге стал президентом. Сегодня был на приеме у главы государства. Послушал его братские и президентские наставления. Поговорили о государстве, народе и земле», — пишет он.

Шайлообек Атазов похвалил политику новых властей во главе с Садыром Жапаровым. «Перед руководством страны стоит нелегкая задача — вернуть государству «Кумтор», ставший аферой, и победить международную мафию. Кадровая политика совершенствуется. Государство переходит от семейно-кланового управления к народному», — написал член фракции «Ата Мекен».
Ссылка: https://24.kg/vlast/204119/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане
Садыр Жапаров поздравил президента Индии Рама Натху Ковинду с Днем независимости
Садыр Жапаров поздравил президента Пакистана Арифа Алви с Днем независимости
Садыр Жапаров посетил ТЭЦ-2 и узнал о планах по реконструкции объекта
Фильм «Манастын уулу Семетей». Президент считает, что он должен пройти цензуру
Администрация президента обсудила с предпринимателями проблемы бизнеса
Участковые не будут проверять бизнес: президент выступил против инициативы
Садыр Жапаров выступил против сбора взносов в школах. Категорически
Президент Садыр Жапаров вручил государственные премии в области науки и техники
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГСИН с профессиональным праздником
Популярные новости
Мэр Каракола уволил советника за&nbsp;оскорбительный комментарий в&nbsp;адрес русских Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских
В&nbsp;Кыргызстане новый учебный год начнется с&nbsp;15&nbsp;сентября В Кыргызстане новый учебный год начнется с 15 сентября
В&nbsp;октябре 2020 года произошла насильственная смена власти&nbsp;&mdash; секретарь Совбеза В октябре 2020 года произошла насильственная смена власти — секретарь Совбеза
Чиновник сообщил о&nbsp;вымогательствах в&nbsp;администрации президента Чиновник сообщил о вымогательствах в администрации президента
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
16 августа, понедельник
17:14
В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Магистральную В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Магистральную
17:05
В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
17:03
Это веление бога! Как правильно нужно хвалить Садыра Жапарова — Шайлообек Атазов
17:03
В Бишкеке гражданин Великобритании напал на администратора бара
16:38
В лагере на Иссык-Куле мальчик подвергся сексуальному насилию. Возбуждено дело