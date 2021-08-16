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Власть

Миргазы Исаков назначен руководителем аппарата мэрии Бишкека

Миргазы Исаков назначен руководителем аппарата мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, распоряжением и. о. мэра города Айбека Джунушалиева назначен новый руководитель аппарата. Им стал Миргазы Исаков, до этого занимавший должность сотрудника отдела организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента КР.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Миргазы Исаков
Отмечается, что назначение произведено в порядке ротации.

Миргазы Исаков родился в городе Фрунзе 2 марта 1976 года. У него имеется опыт работы в системе государственного управления. По данным мэрии, он занимал руководящие должности в ряде министерств и ведомств: Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций, Госкомитете национальной безопасности, Министерстве иностранных дел, КНИА «Кабар», аппарате правительства КР и администрации президента КР.

Работал в международных организациях — старшим экспертом в Секретариате ШОС в Пекине, политическим советником в бишкекском офисе ВПП ООН, а также экспертом по правовым вопросам, управлению человеческими ресурсами и взаимодействию с государственными органами в ряде международных проектов в сферах образования и здравоохранения. Имеет дипломатический ранг — советника дипломатической службы II класса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204068/
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