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Власть

Чаще пересаживайте. После поездки премьера на «Ауди» в Тюпе начали ремонт дороги

В Тюпском районе Иссык-Кульской области начали ремонт местной дороги. Это стало возможным только после того, как местные жители во время рабочей поездки главы кабинета министров в регион, пересадили Улукбека Марипова из дорогого комфортного джипа на старую «Ауди» и предложили проехаться по разбитому асфальту.

Как рассказали 24.kg сельчане, ремонт трассы на отрезке Михайловка — Тогуз-Булак — Токтоян ведет дорожно-эксплуатационное предприятие № 4.

Сам глава кабмина ранее прокомментировал катание на «Ауди».

«При подготовке к региональным поездкам я всегда поручаю организовать встречу с местными жителями, ведь очень важно услышать об имеющихся проблемах из первых уст. Зачастую местные органы власти отчитываются об отличных показателях, а на деле мы видим совсем другую картину. На встрече с жителями села Тасма я лично в этом убедился, сев, по предложению местных жителей, в автомашину Audi, чтобы самому прокатиться и прочувствовать каждую кочку на местной разбитой дороге», — написал председатель кабмина на своей странице в Facebook.

«Конечно, такая проблема дорог имеется в каждой области, которые будут отремонтированы по мере финансовой возможности. Хочу поблагодарить жителей села Тасма за проявленное неравнодушие, а местным органам власти сделать замечание за имеющиеся упущения в работе», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204011/
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