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Власть

Садыр Жапаров посетил ТЭЦ-2 и узнал о планах по реконструкции объекта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ознакомился с состоянием ТЭЦ-2 Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президенту рассказали, что проект строительства ТЭЦ-2 разработали в 1991 году. По нему в качестве основного планировалось использовать экологически чистое топливо — природный газ.

Строительство ТЭЦ-2 собирались проводить в два этапа на территории более чем 100 гектаров.

С развалом СССР и перебоями газоснабжения строительство объекта остановили, а санитарную зону ТЭЦ-2 площадью 47 гектаров постепенно застроили индивидуальными жилыми домами.

«Предлагается возобновить строительство ТЭЦ-2 и достроить в течение двух-пяти лет, доведя ее мощность до 460 мегаватт. В будущем это позволит обеспечить бесперебойным электроснабжением новых абонентов Бишкека, число которых постоянно растет. Обеспечение надежного электро- и теплоснабжения населения и экономики при помощи ТЭЦ-2 в перспективе позволит диверсифицировать структуру по производству электроэнергии и рационально использовать водные ресурсы на Токтогульской ГЭС», — говорится в сообщении.

В ближайшее время планируется объявить тендер на разработку предварительного технико-экономического обоснования по реабилитации ТЭЦ-2.

Садыр Жапаров осмотрел здание и оборудование ТЭЦ-2 и встретился с жителями новостройки у объекта. Он рассказал жителям о намерениях достроить ТЭЦ-2, планируемых мерах по проведению чистых парламентских выборов и призвал граждан активнее вакцинироваться от коронавируса.

Местные жители озвучили вопросы трансформации участков вокруг ТЭЦ-2 и строительства социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203949/
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