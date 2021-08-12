Президент Садыр Жапаров вручил государственные премии в области науки и техники. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, государственные премии за 2020 год присуждены двум работам в области медицины — «Проблемы хирургической эндокринологии» и «Теория формирования и развития современной научно-мировоззренческой культуры». Ученые получили нагрудные знаки «Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и технологий» и сертификаты по 250 тысяч сомов за работу.

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Президент поздравил ученых, подчеркнув, что успехи в науке приходят только в результате тяжелого труда и постоянных поисков. Научные открытия должны внедряться в производство и приносить пользу обществу, а научные и технологические разработки необходимо проводить неустанно.

Садыр Жапаров подчеркнул, что награжденные работы внесли значительный вклад в развитие медицинской и гуманитарной наук, и выразил уверенность, что исследования не только решат некоторые проблемы в области науки, но и окажут определенную помощь обществу.

Он отметил, что государство и впредь будет поддерживать научное и творческое развитие, тем более в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией народ сейчас нуждается в помощи медицинских исследователей и специалистов.

«Как и в развитых странах, главный ресурс нашей республики — это образованные и трудолюбивые люди. Я думаю, что в то время, когда происходят важные изменения, которые определяют будущее страны, каждый из вас приложит максимум усилий для развития Кыргызстана», — отметил глава государства.

В пресс-службе отметили, что государственная премия в области науки и техники присуждается гражданам Кыргызстана за научные исследования, вносящие выдающийся вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук; научные и технические работы, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития страны, в частности за разработку и внедрение новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов, обеспечивающих эффективность развития экономики.