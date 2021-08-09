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Власть

Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

Состоялась очередная встреча топографических групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что встреча проходила с 4 по 9 августа в Душанбе в соответствии с достигнутой договоренностью сторон.

«По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории Кыргызстана», — проинформировали в кабмине.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141.

Сообщалось также, что Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203512/
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9 августа, понедельник
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