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Власть

Пожары в Турции. Улукбек Марипов соболезнует вице-президенту Фуату Октаю

Состоялся телефонный разговор председателя кабинета министров Улукбека Марипова с вице-президентом Турции Фуатом Октаем. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, Улукбек Марипов выразил соболезнования всему турецкому народу в связи с лесными пожарами, повлекшими человеческие жертвы, и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также новые даты проведения десятого заседания Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, что заседание, запланированное на 6-7 августа, в связи c лесными пожарами в Турции перенесли на более поздний срок.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пункта. По словам главы Минздрава республики Фахреттина Коджи, из-за пожаров пострадали более 400 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203439/
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