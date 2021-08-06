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Власть

Улукбек Марипов на Иссык-Куле: Надежды на капельное орошение и свой подсолнечник

«Иссык-Кульская область имеет большой экспортоориентированный потенциал в производстве плодово-ягодной продукции», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов во время поездки на «Этнопродукт».

Компания занимается производством фруктовых соков и джемов в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Глава кабмина осмотрел цеха и ознакомился с производственным процессом. Отмечено, что продукция компании экспортируется в Россию, производственная мощность предприятия — до 5 тонн в сутки готового сырья.

Улукбек Марипов также осмотрел земельные участки сельского округа Арал Тюпского района, где из-за града пострадали посевы сельскохозяйственных культур. Уничтожены 647 гектаров посевов ячменя, 71 гектар — пшеницы, 376 гектаров — эспарцета, 29 гектаров — картофеля, 22 гектара — чеснока, а также 500 саженцев смородины. На посевные работы было потрачено более 7,8 миллиона сомов.

«В этом году из-за проливных дождей, града, схода селевых потоков пострадали посевы фермеров в нескольких областях страны. А фермеры брали кредиты. Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов необходимо собрать всю информацию по понесенным убыткам и дать предложения по решению проблемы. Мы рассмотрим их совместно с банками», — сказал он.

Председатель кабинета министров отметил важность внедрения современных технологий и методик в сельском хозяйстве. Он рассказал, что Минсельхозу и «Айыл Банку» поручено разработать и реализовать пилотный проект, согласно которому в каждой области будет определено 10 гектаров земли, где будет внедряться капельное орошение.

«Нам необходимо принять программу по капельному орошению, внедрять современные технологии в аграрном секторе, повышая урожайность и рационально используя ресурсы», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Он продолжил, что для поддержки предприятий агропромышленного комплекса имеются соответствующие программы кредитования со стороны государственных финансовых институтов. По словам главы кабмина, хороший чернозем и климатические условия в данной местности подходят для выращивания подсолнечника.

«Нам необходимо построить два предприятия по производству растительного масла в северной и южной частях республики. Российско-Кыргызскому фонду развития рекомендовано финансировать это направление», — добавил он.

Улукбек Марипов также встретился с жителями села Тасма Тюпского района. Они подняли проблемный вопрос строительства дороги, на которую на протяжении многих лет не выделяются финансовые средства. Он отметил, что в следующем году будут рассмотрены вопросы включения ее в соответствующий список строительства и реконструкции дорог.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203367/
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