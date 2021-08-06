Главы Центральной Азии прокатились на яхте по Каспийскому морю

По приглашению Гурбангулы Бердымухамедова главы государств Центральной Азии совершили совместную прогулку на яхте по Каспийскому морю. Об этом сообщается на сайте главы Туркменистана.

Отмечается, что при встрече без галстуков стороны обменялись мнениями о реализации достигнутых ранее договоренностей и возможностях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Высокие гости подчеркнули значимость проводимых на побережье Каспия по инициативе туркменского лидера международных мероприятий в контексте активизации региональных связей с учетом современных реалий. Любуясь красотами Авазы, главы дружественных государств отметили, что неотъемлемой составляющей широкомасштабных преобразований, осуществляемых в Туркменистане, в том числе в этом его живописном уголке, является экологический аспект», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Туркменистана и его гости отправились на автобусе в многофункциональный спортивный комплекс «Аваза», по пути осматривая природные особенности и фешенебельные объекты национальной туристической зоны.

Сегодня в «Авазе», расположенной на побережье Каспия, состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии.