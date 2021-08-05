Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом

Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Туркменистан для участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.
На встрече обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.
В рамках визита Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами стран региона.
В составе делегации Кыргызстана:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева;
- заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Туркменистане Талант Султанов;
- министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
- министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев;
- министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.