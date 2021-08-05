Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом

Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Туркменистан для участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами стран региона.

В составе делегации Кыргызстана: