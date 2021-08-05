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Власть

Садыр Жапаров вылетел в Туркменистан с рабочим визитом

Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Туркменистан для участия в консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На встрече обсудят вопросы регионального взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами стран региона.

В составе делегации Кыргызстана:

  • министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
  • заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева;
  • заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров;
  • заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Туркменистане Талант Султанов;
  • министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
  • министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев;
  • министр транспорта и коммуникаций Гулмира Абдралиева;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кайрат Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203244/
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