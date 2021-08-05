Выборы-2021. Как будет формироваться список избирателей: есть нюансы

В ноябре состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Как только президент Садыр Жапаров подпишет новую редакцию избирательного законодательства, будет назначена дата и ЦИК начнет подготовку.

В Центризбиркоме 24.kg пояснили, как будет формироваться список избирателей. В частности, уточнили, что отдельных перечней голосующих по одномандатным округам не будет.

В список избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам включаются все граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. Избиратель сможет проголосовать за партию, кандидата по ее списку или за самовыдвиженца.

Списки округов с указанием их границ и адресов территориальных избирательных комиссий, включая их графическое изображение, должны быть опубликованы ЦИК на своем официальном сайте и в СМИ в течение пяти календарных дней со дня их утверждения.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.