14:18
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Выборы-2021. Как будет формироваться список избирателей: есть нюансы

В ноябре состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. Как только президент Садыр Жапаров подпишет новую редакцию избирательного законодательства, будет назначена дата и ЦИК начнет подготовку.

В Центризбиркоме 24.kg пояснили, как будет формироваться список избирателей. В частности, уточнили, что отдельных перечней голосующих по одномандатным округам не будет.

В список избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша по одномандатным избирательным округам включаются все граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию. Избиратель сможет проголосовать за партию, кандидата по ее списку или за самовыдвиженца.

Списки округов с указанием их границ и адресов территориальных избирательных комиссий, включая их графическое изображение, должны быть опубликованы ЦИК на своем официальном сайте и в СМИ в течение пяти календарных дней со дня их утверждения.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203234/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Границы округов ЦИК определит после назначения даты голосования
Выборы-2021. Кто из кандидатов победит при равном количестве голосов
Возвращение к президентскому правлению — это провал партий и их вождей
Лучше помогите материально. Дастан Бекешев объявил сбор денег себе на выборы
Ректоров вузов должен назначать президент. Очередная депутатская инициатива
Выборы-2021. Кандидат в депутаты обязан иметь диплом о высшем образовании
Выборы-2021. Кандидат должен предоставить сведения о доходах своих родственников
Выборы-2021. Кандидат не может потратить на выборы больше 10 миллионов сомов
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
Выборы в Жогорку Кенеш. В ЦИК объяснили, как будет проходить голосование
Популярные новости
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
14:13
С чего начал работу новый глава БГК: со встречи с застройщиками С чего начал работу новый глава БГК: со встречи с застр...
14:11
Садыр Жапаров не полетел на инаугурацию президента Ирана. Отправился спикер
14:01
В городе Ош снова отключили воду
14:00
Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
13:43
Выборы-2021. Как будет формироваться список избирателей: есть нюансы