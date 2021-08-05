Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела

Бывший президент Алмазбек Атамбаев, находящийся под арестом в СИЗО ГКНБ по целому ряду уголовных дел, передал свое обращение в связи с двухлетием кой-ташских событий.

По его словам, если закат правления Акаевых начался с аксыйских событий 17 марта 2002 года, то крах режима Жээнбековых начался 7 августа 2019-го.

Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию силовиков, осуществленную в те дни, безнаказанным нападением вооруженных боевиков власти на мирных людей, собравшихся во дворе жилого дома, который, кстати, находился под защитой госохраны.

«Правящий клан Жээнбековых решил, что теперь им позволено абсолютно все. Что отныне можно наплевать и на Конституцию, и на все законы, и делать все, что им захочется. И именно тогда был заложен фундамент того правового беспредела, который продолжается, к сожалению, и сегодня. Ведь если даже в отношении бывшего главы государства разрешен любой беспредел, то почему нельзя так же поступать с другими людьми? И если нет презумпции в отношении экс-президента, а закон может иметь обратную силу, почему просто не наплевать и на презумпцию, и на законы в отношении всех остальных? И зря депутаты возмущаются, когда их коллег арестовывают, нарушая Конституцию и законы. Они сами заложили эту мину под себя, когда творили правовой беспредел в отношении экс-президента», — написал он, очевидно, имея в виду себя.

Бывший глава государства назвал исход кой-ташских событий пирровой победой клана Жээнбековых.

«Но правды о тех событиях мы не дождались пока и от новой власти. Более того, сфабриковавшие кой-ташское дело Аширходжаев, Жумабаев и Набиев получили повышение, а их подельники, отдельные следователи МВД и ГКНБ продолжают и дальше творить свой беспредел. Кстати, я абсолютно не удивлюсь, если окажется, что те же следователи и прокуроры фабриковали уголовные дела и при Бакиеве, и при мне. Теперь меня трудно удивить», — отметил он.

По мнению Алмазбека Атамбаева, президент Садыр Жапаров недавно опубликовал очень важный пост.

«Я должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа», — писал в своем посте глава государства.

Алмазбек Атамбаев надеется, что эти слова относятся не только к беглым президентам, которые давно уже приняли гражданство других стран и припеваючи там живут, но и, собственно, к гражданам Кыргызстана, в том числе и к политическим оппонентам.

Садыр Жапаров написал очень верные и точные слова. Преследование и месть — это путь в тупик. Но эти слова могут остаться просто словами, если президент не очистится от следователей и прокуроров, стряпающих уголовные дела по заказу. Алмазбек Атамбаев

По его словам, они набили руку на этом, они заточены только на преследование и фабрикование заказных дел в угоду начальству. Они завели в болото Сооронбая Жээнбекова и вместе с ним всю страну. И если Садыр Жапаров не избавится от них, то он не сможет выбраться из этой трясины сам и тем более вытащить из болота наш Кыргызстан.

Бывший президент считает, что время все расставит по своим местам. Рано или поздно все узнают правду о кой-ташских событиях, резюмировал он.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также Алмазбек Атамбаев. Бывшему главе государства и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.