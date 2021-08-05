13:29
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Скандалы с чиновниками

Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела

Бывший президент Алмазбек Атамбаев, находящийся под арестом в СИЗО ГКНБ по целому ряду уголовных дел, передал свое обращение в связи с двухлетием кой-ташских событий.

По его словам, если закат правления Акаевых начался с аксыйских событий 17 марта 2002 года, то крах режима Жээнбековых начался 7 августа 2019-го.

Алмазбек Атамбаев назвал спецоперацию силовиков, осуществленную в те дни, безнаказанным нападением вооруженных боевиков власти на мирных людей, собравшихся во дворе жилого дома, который, кстати, находился под защитой госохраны.

«Правящий клан Жээнбековых решил, что теперь им позволено абсолютно все. Что отныне можно наплевать и на Конституцию, и на все законы, и делать все, что им захочется. И именно тогда был заложен фундамент того правового беспредела, который продолжается, к сожалению, и сегодня. Ведь если даже в отношении бывшего главы государства разрешен любой беспредел, то почему нельзя так же поступать с другими людьми? И если нет презумпции в отношении экс-президента, а закон может иметь обратную силу, почему просто не наплевать и на презумпцию, и на законы в отношении всех остальных? И зря депутаты возмущаются, когда их коллег арестовывают, нарушая Конституцию и законы. Они сами заложили эту мину под себя, когда творили правовой беспредел в отношении экс-президента», — написал он, очевидно, имея в виду себя.

Бывший глава государства назвал исход кой-ташских событий пирровой победой клана Жээнбековых.

«Но правды о тех событиях мы не дождались пока и от новой власти. Более того, сфабриковавшие кой-ташское дело Аширходжаев, Жумабаев и Набиев получили повышение, а их подельники, отдельные следователи МВД и ГКНБ продолжают и дальше творить свой беспредел. Кстати, я абсолютно не удивлюсь, если окажется, что те же следователи и прокуроры фабриковали уголовные дела и при Бакиеве, и при мне. Теперь меня трудно удивить», — отметил он.

По мнению Алмазбека Атамбаева, президент Садыр Жапаров недавно опубликовал очень важный пост.

«Я должен тратить свое время не на преследования, а на развитие и объединение всего кыргызского народа», — писал в своем посте глава государства.

Алмазбек Атамбаев надеется, что эти слова относятся не только к беглым президентам, которые давно уже приняли гражданство других стран и припеваючи там живут, но и, собственно, к гражданам Кыргызстана, в том числе и к политическим оппонентам.

Садыр Жапаров написал очень верные и точные слова. Преследование и месть — это путь в тупик. Но эти слова могут остаться просто словами, если президент не очистится от следователей и прокуроров, стряпающих уголовные дела по заказу.

Алмазбек Атамбаев

По его словам, они набили руку на этом, они заточены только на преследование и фабрикование заказных дел в угоду начальству. Они завели в болото Сооронбая Жээнбекова и вместе с ним всю страну. И если Садыр Жапаров не избавится от них, то он не сможет выбраться из этой трясины сам и тем более вытащить из болота наш Кыргызстан.

Бывший президент считает, что время все расставит по своим местам. Рано или поздно все узнают правду о кой-ташских событиях, резюмировал он.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Обвиняемыми по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также Алмазбек Атамбаев. Бывшему главе государства и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

Напомним, Алмазбека Атамбаева неоднократно вызывали на допрос в следственные органы. Однако он игнорировал повестки. 7 августа 2019-го силовики предприняли попытку принудительного привода бывшего президента в правоохранительные органы. Эта спецоперация была бездарно провалена. 8 августа уже при помощи подразделений ГКНБ правоохранители пошли на штурм резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Он сдался властям и с тех пор находится под арестом. Пострадали сотни человек, замкомандира «Альфы» Усенбек Ниязбеков погиб.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/203231/
просмотров: 1350
Версия для печати
Материалы по теме
Суд ООН: Преследование Алексея Елисеева организовал лично Алмазбек Атамбаев
Дело Атамбаева. Медики четвертый месяц не могут подготовить заключение
136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
Дело Курсана Асанова. О сообщениях с неизвестного номера рассказала экс-депутат
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
Незаконно выдал паспорта гражданам Турции. На Алмазбека Атамбаева возбудили дело
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Популярные новости
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Почему он&nbsp;не&nbsp;в&nbsp;СИЗО? Аскар Акаев о&nbsp;роли Акылбека Жапарова в&nbsp;проекте &laquo;Кумтор&raquo; Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
13:24
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопроса...
13:06
Кыргызстанец Камиль Мамбетов выиграл бронзу на международной олимпиаде по химии
12:57
В Бишкеке раскрыта крупная сеть из 15 вебкам-студий
12:44
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела
12:44
ВОЗ предложила ввести мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19