Законопроекты о кабмине и местном самоуправлении депутаты рассмотрят в сентябре

Первый замглавы кабинета министров Айбек Джунушалиев поручил доработать ряд законопроектов, принятых Жогорку Кенешем в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Состоялось совещание по обсуждению проектов законов о кабинете министров, о государственной гражданской и муниципальной службе, о местной государственной администрации и о местном самоуправлении. Все они приняты парламентом в первом чтении.

Айбек Джунушалиев отметил, что необходимо тщательно проработать предложения к законопроектам. Руководителям госорганов и структурных подразделений администрации президента также было поручено уделить особое внимание замечаниям, высказанным депутатами, в частности, в отношении предоставления иммунитета отдельным категориям государственных гражданских и муниципальных служащих, их статуса, обеспечения социальным пакетом, по финансовым и другим вопросам.

«По предварительной информации, доработанные законопроекты будут рассмотрены депутатами во втором чтении в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.